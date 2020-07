Tonali vuole l’Inter: Marotta tenta il colpo alla “Barella” – TS

Sandro Tonali secondo quanto riportato da “TuttoSport” ha già fatto la sua scelta riguardo il suo futuro. Le richieste del Brescia sono sempre le stesse, ma Beppe Marotta ha un piano.

TONALI-INTER – Beppe Marotta ieri prima di Inter-Brescia non ha mai nascosto l’interesse del club nerazzurro per il gioiello del Brescia (vedi articolo). Dal canto suo Tonali ha già scelto l’Inter, e “l’immobilismo” della Juventus ha favorito in qualche modo l’inserimento sempre più insistente del club di Viale del Fante. Massimo Cellino chiede i soliti 50 milioni, ma Beppe Marotta vorrebbe portarlo a Milano proponendo un’operazione alla Nicolò Barella con il Cagliari, quando l’Inter raggiunse l’accordo con un prestito oneroso fissato a 12 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 e qualche altro bonus per arrivare alla quota di circa 45 milioni. Inoltre le richieste del Brescia potrebbero diminuire nel caso in cui il club dovesse retrocedere in Serie B.

