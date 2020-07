Tonali, trattativa ferma: Inter deve decidere quando affondare – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza la prestazione di Sandro Tonali, ieri a San Siro, e fa il punto sulla trattativa tra Brescia e Inter per il futuro del classe 2000. Ecco gli ultimi aggiornamenti

OBIETTIVO – Sandro Tonali è costante nei pensieri dell’Inter. Lui è il centrocampista designato per diventare il leader del progetto futuro e su di lui l’Inter concentrerà i prossimi sforzi sul mercato. I nerazzurri lo seguono con attenzione da tempo e ieri hnnoa avuto anche occasione di vederlo dal vivo, a San Siro. Il piede non ha tremato, ma la voglia di dimostrarsi “da Inter” s’è vista a intermittenza in una serata sostanzialmente grigia. Pronti-via e Sandro ha offerto ad Alfredo Donnarumma il cioccolatino per portare avanti il Brescia, sciupato dalla punta. Poi è iniziata un’altra partita, col Brescia sparring partner. Ma Tonali ha provato a difendersi, chiudendo con numeri comunque sopra la media ruolo: 30 passaggi positivi (media di 21,63), 8 palle recuperate (2,96) e 3 intercettate (0,7).

LA TRATTATIVA – Nelle prossime settimane i contatti tra Inter e Brescia torneranno ad essere frequenti per provare a sbloccare la situazione, che al momento resta di stallo. L’Inter aveva altre priorità da sistemare. L’affondo su Tonali rimane comunque in cima alla lista delle cose da fare. C’è da limare la distanza tra domanda (i 50 milioni che chiede Massimo Cellino) e offerta, con l’Inter che valuta il regista del Brescia intorno ai 30 milioni, magari da accompagnare a una serie di bonus che possano far lievitare il prezzo a 35. L’idea sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto. La corsa a Tonali ha avuto da subito protagonisti nobili, ma è diventata presto un affare a due tra Inter e Juventus, anche per la voglia del giocatore di restare in Italia. E ad oggi l’Inter sarebbe avanti. Tonali avrebbe fatto capire di preferire il progetto nerazzurro, dove troverebbe più spazio sin dall’inizio. Questo aspetto, unito alla stima di Antonio Conte e alla volontà del club di farne un perno del futuro, può fare la differenza.

Fonte: La Gazzetta dello Sport