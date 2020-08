Tonali tra Inter e Milan: la differenza per ora è l’offerta che non arriva – SI

Sandro Tonali Brescia

Tonali aspetta novità dal Brescia prima di trasferirsi a Milano. Inter o Milan nel suo futuro. Come ripreso dall’emittente “Sportitalia”, la strategia nerazzurra e quella rossonera per arrivare al centrocampista azzurro è diametralmente opposta

STRATEGIE OPPOSTE – Le parole del Presidente Massimo Cellino (vedi dichiarazioni) non mettono fretta a nessuno. Anzi. La situazione per Sandro Tonali è piuttosto chiara. Da una parte c’è l’Inter, che ha già l’accordo di massima con il centrocampista classe 2000. E ovviamente con il suo agente, Beppe Bozzo. Dall’altra parte c’è il Milan, che si è già fatta avanti con il Brescia per cercare di strappare il primo OK in questa operazione. Ma per ora niente da fare, perché Cellino non è soddisfatto della proposta rossonera e gioca al rialzo. Cosa manca per chiudere? Semplice, per ora manca proprio l’offerta dell’Inter, che non si è ancora fatta viva con il Brescia. L’appuntamento era fissato la termine dell’avventura nerazzurra in Europa League, ma a distanza di una settimana ancora manca il faccia a faccia con il Brescia. Se ne riparlerà a breve, perché Tonali interessa all’Inter proprio come al Milan. Solo che si stanno seguendo due piste assolutamente parallele.