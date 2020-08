Tonali tra Inter e Milan. Fretta Brescia, ore decisive: le ultime – Sky

Sandro Tonali

Sandro Tonali è al centro di un derby di mercato tra Inter e Milan. I rossoneri si sono inseriti in maniera veemente nella trattativa per il talento di proprietà del Brescia Ma i nerazzurri non mollano. Le ultime da Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

PARTENZA – Per Sandro Tonali si è scatenato un derby di mercato tra Inter e Milan: «L’Inter è partita prima su Sandro Tonali raggiungendo l’accordo con il calciatore. Poi una serie di situazione hanno portato ad un lungo stand-by e magari l’attesa di qualche cessione. Nel frattempo il Milan a piccoli passi si è inserito ed è in corsa. Tonali non direbbe di no al Milan. Il Brescia ha ricevuto l’offerta dei rossoneri di prestito oneroso con diritto di riscatto. L’Inter continua a fare le sue valutazioni. Il week-end può essere decisivo, sono ore calde».