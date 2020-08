Tonali, sorpasso del Milan? Le prioritÃ  dell’Inter sono altre – SM

Tonali, sorpasso del Milan? Le priorità dell’Inter sono altre – SM

Sandro Tonali

L’Inter in questo momento ha altre priorità alla chiusura dell’affare Sandro Tonali e il Milan sembra essere ormai pronto ad approfittare del momento dei nerazzurri

Secondo “Sport Mediaset” si sta concretizzando il sorpasso del Milan sull’Inter nella corsa per Sandro Tonali. In questo momento i nerazzurri sembrano avere altre priorità e hanno congelato l’affare nonostante l’accordo trovato da tempo col giocatore. Il Milan quindi ne sta approfittando per guadagnare terreno. Le basi della trattativa sarebbero le stesse stabilite con l’Inter, 10 milioni di prestito oneroso e 25 per il riscatto obbligatorio. Tonali, che da tempo si è promesso all’Inter, potrebbe riflettere sulle sue posizioni.