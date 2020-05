Tonali, scontro totale: Inter avanti, ma Juventus e Milan non mollano – SM

Condividi questo articolo

Il nome caldo del mercato in entrata in casa Inter è sempre Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è da tempo seguito dai nerazzurri, che però non sono soli: Milan e Juventus, secondo “Sportmediaset”, non vogliono mollare

CORSA A 3 – Tutti pazzi per Sandro Tonali. Ed è scontro aperto tra le regine del calcio italiano: Inter, Juventus e Milan sognano il giovane centrocampista del Brescia. I nerazzurri sono in vantaggio: la società di Steven Zhang ha instaurato un ottimo rapporto con il presidente Cellino. Ma anche Juventus e Milan hanno le proprie carte da giocarsi. I bianconeri potrebbero rifarsi il centrocampo: via Pjanic, dentro il talento azzurro. I rossoneri provano a puntare sulla fede milanista del centrocampista. Chi la spunterà?

Fonte: Sportmediaset.