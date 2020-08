Tonali, scatto continuo Milan: Inter ancora in attesa – Sky

Tonali, scatto continuo Milan: Inter ancora in attesa...

Il Milan continua a fare pressione per soffiare Sandro Tonali all’Inter nonostante i nerazzurri abbiano da tempo un accordo col giocatore. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

SCATTO CONTINUO – Il Milan prova a superare l’Inter nella corsa per Sandro Tonali: «Per Tonali c’è uno scatto continuo e costante del Milan che accelera mano a mano che resta in stand-by l’Inter che cerca di capire l’evoluzione. L’Inter prima era impegnata in Europa League, poi con la questione tecnico, ha da tempo l’accordo con Tonali ma deve fare l’affondo con Massimo Cellino».