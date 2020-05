Tonali sale, Pogba scende: Inter, ecco la contropartita per il Brescia – SM

Condividi questo articolo

Stando a quanto riporta “Sportmediaset”, per il centrocampo dell’Inter salgono le quotazioni di Sandro Tonali e scendono quelle di Paul Pogba. Per il talento del Brescia i nerazzurri vorrebbero offrire Pinamonti, che piace a Cellino, e un conguaglio

CHI SALE E CHI SCENDE – Giovani, futuribili, con ingaggi ridotti. E magari acquistabili tramite uno scambio. Sono questi i parametri per i colpi dell’Inter nella sessione di calciomercato che verrà, segnata profondamente dall’emergenza Coronavirus. Ecco che dunque a centrocampo salgono le quotazioni di Sandro Tonali, mentre scendono quelle di Paul Pogba. Nonostante la quotazione di mercato scesa a 70/80 milioni e il contratto in scadenza nel 2021 non rinnovato con lo United, il francese è considerato una pista non percorribile per il faraonico ingaggio con base 16 milioni. Che potrebbe raggiungere i 20 milioni con i bonus.

L’OFFERTA – Se inoltre con il Manchester United per Pogba gli scambi non sono fattibili, diversa è la situazione con il Brescia: il presidente Cellino è infatti interessato a Pinamonti, che a fine stagione tornerà all’Inter per 18 milioni. L’idea dei nerazzurri è offrire il giocatore più 20/30 milioni di conguaglio per Tonali, il cui ingaggio si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro a stagione sulla falsa riga di Barella e Sensi.

Fonte: Sportmediaset.