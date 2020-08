Tonali, Milan chiude in 48 ore? Sandro convinto da Maldini. Inter superata

Sandro Tonali Brescia

Sandro Tonali, obiettivo Inter, dopo aver parlato con il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, sarebbe convinto della scelta rossonera

BATTUTE FINALI – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, sarebbe stato completato il sorpasso del Milan sull’Inter per Sandro Tonali. Via libera da parte di Elliott per l’affare che il club rossonero intenderebbe concludere nel giro di 48 ore. L’Inter avrebbe temporeggiato troppo, dopo aver trovato l’accordo con il centrocampista del Brescia, così i cugini si sarebbero inseriti ed avrebbero sorpassato la società nerazzurra. Importante sarebbe stato il ruolo del direttore tecnico Paolo Maldini che avrebbe parlato con il giocatore convincendolo ancor di più del progetto della sua squadra e trovando un’intesa per un contratto da 2,2 milioni di euro più bonus. Al presidente delle Rondinelle Massimo Cellino dovrebbero invece andare (se accetterà questa proposta ovviamente) 10 milioni per il prestito oneroso e 28 (25 più 3 di bonus) per il riscatto.