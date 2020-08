Tonali, il Milan “sfrutta” l’attesa dell’Inter: incontro col Brescia e offerta – Sky

Sandro Tonali Brescia

Tonali “sbuca” fra le varie notizie di giornate: il Milan lo vuole soffiare all’Inter. Gianluca Di Marzio ha avviato la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale” aggiornando dopo tutto quanto successo oggi. Incontro fra i rossoneri e il Brescia con offerta.

NUOVO DERBY DI MERCATO – Il Milan è vicino a ottenere il sì di Zlatan Ibrahimovic, ma non è l’unica operazione che i rossoneri vogliono concludere in questo mercato. Di seguito la notizia fornita da Gianluca Di Marzio in apertura di trasmissione: «Il Milan nei giorni scorsi è tornato su Sandro Tonali, approfittando del fatto che l’Inter non ha ancora chiuso. Magari adesso che ha sbloccato il discorso allenatore stringerà con Massimo Cellino, che intanto è andato a Londra. Approfittando del fatto che l’Inter non ha chiuso il Milan si è presentato con Cellino: offerta ufficiale, un prestito oneroso importante con diritto di riscatto. Cellino per ora ha detto di no soprattutto sulle cifre, però il Milan vuole provarci e vuole rompere le scatole all’Inter. C’è stata un’offerta ufficiale e un incontro fra Milan e Brescia. Adesso che l’Inter ha sbloccato il discorso Antonio Conte e comunicato che sarà un mercato oculato, di scelte mirate, Tonali credo lo sia: vedremo adesso cosa succederà».