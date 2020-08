Tonali al Milan anziché all’Inter? Non lui che si rimangia la parola – Sky

Sandro Tonali

Tonali potrebbe finire al Milan, anziché all’Inter come si pensava da diversi mesi. Dopo aver spiegato bene la situazione (vedi articolo) Gianluca Di Marzio, sempre da “Calciomercato – L’Originale”, ha voluto fare una puntualizzazione rispetto alla volontà del giocatore.

TUTTO FERMO – Nel “derby di mercato” per il gioiello del Brescia non ci sono passi indietro. L’Inter aveva l’accordo col giocatore, ma ora si è fermata. Gianluca Di Marzio precisa: «Aggiungo una postilla su Sandro Tonali. Non è lui che ha deciso di fare un passo indietro ma è l’Inter, che in questa fase si è fermata. Tonali ha valutato l’inserimento del Milan, che adesso sfrutta questa situazione. Magari qualcuno può pensare che il giocatore si sia rimangiato la parola, ma non è così».