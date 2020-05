Tonali, Inter verso l’assalto: i motivi tra campo, progetto e “segnale” – GdS

Sandro Tonali è il grande obiettivo del mercato dell’Inter. Valerio Clari, su “Gazzetta.it”, fa il punto del perché i nerazzurri abbiano deciso di puntare con forza sul talento del Brescia. Le ragioni sono tre: eccole

I MOTIVI – Da giorni ne stiamo parlando: il grande obiettivo di mercato dell’Inter è Sandro Tonali. Il talento del Brescia è il primo nome nel taccuino dei dirigenti nerazzurri per rinforzare, insieme ad Arturo Vidal, il centrocampo di Antonio Conte. Le ragioni sarebbero tre. Primo: le caratteristiche tecniche. Il giovane centrocampista, schierato da regista davanti alla difesa in questa stagione, può tranquillamente giocare da interno e convivere dunque con Marcelo Brozovic. Rappresentando anche, in assenza del croato, un’ottima alternativa nel ruolo di play-maker.

PROGETTO E DUELLO – Secondo: il progetto. L’idea dell’Inter in fase di costruzione della rosa è ormai chiara: affiancare giocatori esperti a giovani italiani da far crescere e su cui puntare nel medio-lungo periodo. Barella, Sensi e Bastoni sono gli esempi più lampanti. Tonali rientrerebbe perfettamente in questa logica. Terzo: vincere il duello di mercato con la Juventus, il club che negli ultimi anni non ha avuto concorrenza nell’aggiudicarsi i migliori talenti del calcio italiano, sarebbe un segnale di forza.

