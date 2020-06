Tonali-Inter: i tempi del colpo. Esposito (+25) trattiene Lautaro Martinez?

Tonali, Salcedo, Esposito: talenti Under-21 che tanto interessano il prossimo futuro dell’Inter. Fabrizio Romano e Dario Massara aggiornano sul futuro dei tre calciatori, ma anche su Lautaro Martinez. Di seguito le loro dichiarazioni per SkySport24

TALENTI INTER: QUALE FUTURO? – Salcedo ha avuto poco spazio al Verona, ma ora ha bisogno di continuità e di una possibilità per esplodere definitivamente. Bisognerà vedere come si evolverà la sua situazione sul mercato. Su Tonali l’Inter è in vantaggio sulla Juventus, dopo gli incontri con il Brescia. Cellino cerca l’asta, ma i nerazzurri hanno messo la freccia: hanno il gradimento del calciatore. Deve finire, però, la stagione: è una trattativa che va portata avanti. Resta un obiettivo molto concreto. Per Lautaro Martinez, l’Inter può anche decidere di non trattare con il Barcellona, ma fino al 7 luglio dipende solo dai blaugrana. Dopo quella data scadrà la clausola rescissoria. Un eventuale affare potrebbe essere fatto anche dopo questo termine, come quella dell’eventuale sostituto per i nerazzurri. Se Esposito dovesse partire a titolo definitivo con riacquisto potrebbe essere un incasso di altri 20-25 milioni. C’è anche il discorso Perisic. Più l’Inter incassa da queste cessioni, più è facile per i nerazzurri tenere Lautaro Martinez.