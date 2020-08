Tonali-Inter standby, no offerta! Tutto fermo? Il Milan resta in corsa – Sky

Sandro Tonali

Tonali all’Inter è stato dato per certo nella giornata di oggi (vedi articolo), ma il Milan in realtà sarebbe ancora vivo sul centrocampista del Brescia. Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha tenuto aperto il derby per il classe 2000.

TUTTO IN DISCUSSIONE – Sandro Tonali andrà all’Inter o al Milan? Gianluca Di Marzio rilancia e conferma l’ipotesi rossonera: «Tiémoué Bakayoko non esclude Tonali. Il Milan potrebbe fare due centrocampisti e su di lui l’interesse è assolutamente vero da parte dei rossoneri. I contatti sono proseguiti anche nella giornata di oggi e l’Inter non chiude. Anche oggi non ha chiamato il Brescia e non ha formalizzato un’offerta. Questa è una gara ancora aperta, l’Inter era in vantaggio ma evidentemnete è in una fase di standby. Vedremo, su Tonali il Milan può approfittare di questa situazione».