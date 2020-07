Tonali-Inter? Spunta il Milan. No accordo con Cellino, inserimento – Sky

Tonali potrebbe non andare più all’Inter bensì al Milan. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha dato i rossoneri sul centrocampista del Brescia, con cui sarà difficile raggiungere un accordo con Cellino. Possibile blitz anche con Rangnick.

IL TERZO INCOMODO – Gianluca Di Marzio annuncia una nuova squadra a sorpresa: «Ci avevano già provato un mese fa, con Paolo Maldini e Frédéric Massara, ora possono riprovarci di nuovo. Questo è un colpo che scalderebbe i tifosi: il Milan proverà a inserirsi nella corsa per Sandro Tonali. Sappiamo che ha l’accordo con l’Inter, che però non ha l’accordo col Brescia. Non è andata avanti, non ha l’accordo con Massimo Cellino. Tonali rappresenta, sia per il management attuale sia per Ralf Rangnick, un profilo sul quale fare un invesitmento. Da capire i tempi e i costi, ma Tonali è un profilo per il Milan. Il giocatore non direbbe no, assolutamente, ma è una situazione da capire. La Juventus è in standby, l’Inter non affonda e possono esserci dei margini. Oggi abbiamo scoperto che, nella lista di Rangnick, Tonali è forse al primissimo posto fra i centrocampisti, poi non voglio dire che ci andrà perché abbiamo detto che l’Inter è avanti».