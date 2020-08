Tonali, Inter sicura nonostante Milan, Juventus e PSG: il piano nerazzurro

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, sarebbe vicino all’Inter, o almeno così pensa Beppe Marotta che non temerebbe Milan, Juventus o PSG

STRATEGIA – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter non avrebbe timore di sorpassi all’ultima curva per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali da parte di Milan, Juventus o PSG. Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, sarebbe sicuro dell’accordo raggiunto con il talento delle Rondinelle e attenderebbe solo la conclusione dell’Europa League per chiudere con la società del presidente Massimo Cellino. In arrivo sul tavolo di quest’ultimo ci sarebbe un’offerta “alla Barella“, vale a dire la stessa formula che permise di portare il giocatore sardo dal vestire la maglia del Cagliari a quella nerazzurra. Si tratterebbe dunque di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni da pagare nell’estate 2021. Al giocatore invece andrebbe un contratto di cinque anni con un ingaggio pari a 3 milioni e mezzo a stagione, bonus compresi.