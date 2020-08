Tonali-Inter, scenario cambiato. Fra Milan e Brescia manca una cosa – Sky

Sandro Tonali Brescia

Tonali sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, ma ora si sta spostando verso il Milan. Fabrizio Romano, in collegamento per l’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, spiega però come i rossoneri non abbiano ancora chiuso col Brescia.

FUTURO TUTTO DA SCRIVERE – Fabrizio Romano fornisce gli aggiornamenti su Sandro Tonali: «È il futuro, è un giocatore di altissima affidabilità per il presente ma un progetto di top player per il futuro. Il Milan vuole assicurarselo, non è semplice ma è cambiato lo scenario. Ad aprile l’Inter ha raggiunto un accordo con Tonali per il contratto, l’ha portato avanti per mesi senza chiudere la trattativa col Brescia. L’Inter ha rallentato nelle ultime settimane, ci si aspettava che chiudesse dopo l’Europa League e così pensava anche il giocatore. Ora pensa ad altri acquisti, deve fare delle cessioni e sta pensando ad altro. Tonali ha fretta, vuole conoscere la sua destinazione e non può più aspettare. In questo senso si è mosso il Milan, con un’offerta fatta tre-quattro giorni fa da Paolo Maldini e Frédéric Massara a Massimo Cellino. Offerta di prestito con diritto, non obbligo di riscatto: il Brescia ha detto no, ma c’è l’apertura di Tonali e la volontà di chiudere del Milan, con l’Inter che al momento resta ferma».