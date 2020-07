Tonali-Inter, proseguono i contatti ma è stallo con Cellino – Sky

Tonali ha un accordo con l’Inter ma la società non riesce a chiudere col Brescia, e in particolare col suo presidente Cellino. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Sky Calcio Club – L’Originale”, dopo aver parlato di Conte (vedi articolo) si è anche espresso sul discorso mercato.

TUTTO FERMO – Gianluca Di Marzio analizza la vicenda Sandro Tonali: «Non ci sono sviluppi nuovi. Proseguono i contatti fra Giuseppe Marotta e Massimo Cellino, per adesso solo telefonici, e senza un’intesa perché Cellino chiede tanto. Tonali ha un accordo con l’Inter, il Milan lo ha messo nelle prime posizioni di Ralf Rangnick però a oggi l’Inter non ha ancora chiuso con il Brescia. Marash Kumbulla dovrebbe rinnovare con il Verona nei prossimi giorni, ma questo non cambia le sue situazioni sul mercato».