Tonali-Inter, piano Marotta ma Juventus tenta doppio sgambetto – CorSera

Incassato il sì da parte di Sandro Tonali, l’Inter con Beppe Marotta non sembra voler accelerare immediatamente ma attenzione alla Juventus sempre in agguato

STRATAGEMMA – Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, l’Inter avrebbe in mano il sì da parte di Sandro Tonali. Forte di questo accordo, Beppe Marotta non avrebbe intenzione di partire subito all’assalto in casa Brescia. Infatti la strategia da parte del dirigente nerazzurro sarebbe quella di aspettare la fine della stagione per ottenere un prezzo più favorevole o una formula più vantaggiosa, come il prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto.

PRETENDENTE – Occhio però alla concorrenza non solo estera, ma soprattutto da parte della Juventus. Quest’ultima infatti avrebbe già provato ad inserirsi nell’affare Marash Kumbulla. I nerazzurri però avrebbero offerto 25 milioni di euro al Verona e non sembrerebbero preoccupati.