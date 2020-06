Tonali-Inter: ok giocatore al progetto, Cellino si ammorbidisce? – SM

Condividi questo articolo

Sandro Tonali è uno dei grossi obiettivi di mercato per l’Inter nel prossimo mercato estivo. Il giocatore ormai ha scelto di indossare la maglia nerazzurra, resta da trovare l’accordo col Brescia il cui presidente Massimo Cellino sarebbe disposto ad ammorbidirsi

PASSI AVANTI – Secondo “Sport Mediaset” l’Inter sta provando a dare l’accelerata definitiva su Sandro Tonali. Tra i nerazzurri e il giovane centrocampista del Brescia ci sarebbe accordo totale sia per quanto riguarda il contratto che per quanto riguarda il suo ruolo nel progetto tecnico di Conte, lo scoglio più grosso resta quindi l’accordo col Brescia. Il presidente Cellino si starebbe ammorbidendo e starebbe valutando la proposta nerazzurra composta da 5 milioni per il prestito oneroso del giocatore, 35 milioni per il riscatto più una serie di bonus che avvicinerebbero il totale dell’affare ai 50 milioni richiesti originariamente dal Brescia.