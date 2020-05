Tonali, Inter in vantaggio? Per la Juventus la prioritÃ  Ã¨ Arthur – TS

Tonali, Inter in vantaggio? Per la Juventus la...

Tonali, Inter in vantaggio? Per la Juventus la priorità è Arthur – TS

Secondo quanto riportato da “TuttoSport” in Italia Inter e Juventus sarebbero in vantaggio per il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali. La priorità dei bianconeri però al momento è il centrocampista brasiliano, a quel punto l’Inter potrebbe essere l’unica squadra in vantaggio per aggiudicarselo.

Sandro Tonali è un obiettivo concreto di Inter e Juventus, il nome in cima alla lista dei desideri dell’Amministratore Delegato Beppe Marotta. Il calciatore preferirebbe restare in Italia nonostante l’interesse di alcune big europee, in questo senso Inter e Juventus sarebbero in vantaggio. I bianconeri però al momento seguono la pista Arthur del Barcellona, con il quale potrebbe nascere una trattativa di scambio inserendo il bosniaco Miralem Pjanic. Se la Juventus dovesse concretizzare lo scambio a quel punto la società nerazzurra potrebbe essere l’unica squadra in vantaggio sul giovane gioiello del Brescia.