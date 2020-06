Tonali-Inter, i nerazzurri trovano un’alleata particolare – CdS

Sandro Tonali resta uno degli obiettivi principali per il mercato estivo. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, l’Inter avrebbe trovato un’alleata “particolare”.

ALLEATA – Sandro Tonali resta in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta, che in maniera del tutto inaspettata si è ritrovata un’alleata particolare, cioè la nonna dello stesso Tonali, dichiarata tifosa dell’Inter. La signora si chiama Gina Damiani, e su Facebook ha parecchi ritagli di giornali con notizie che parlano del nipote. Un tifoso del Milan, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, chiedeva alla signora di convincere il ragazzo a trasferirsi in rossonero, ma la signora avrebbe prontamente risposto: “Mi dispiace per te, ma io sono interista dalla nascita! Forza Sandro, forza Inter!”. La società vuole evitare che si scateni un’asta per il gioiello del Brescia, che interessa anche a Juventus, Fiorentina e altre big europee.

Fonte: Corriere dello Sport.