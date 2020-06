Tonali-Inter, domani nuovo incontro con Cellino: ecco la distanza – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter domani sentirà ancora Cellino per Tonali. L’operazione si sta delineando con un accordo in stile Barella.

NUOVI CONTATTI – Inter-Brescia sarà l’occasione per l’ennesimo incontro con Massimo Cellino per Sandro Tonali. I nerazzurri sentono di avere in pugno il centrocampista e il presidente ha proprio loro come interlocutori principali. In attesa eventualmente della Juve. Marotta punta a chiudere un’operazione simile a quella architettata per Barella. Valutato 50 milioni, l’ex Cagliari è arrivato grazie a un prestito oneroso da 12, 25 per l’obbligo di riscatto e bonus facili per arrivare a 45. I restanti 5 sono legati a bonus più difficili.

DISTANZA – Cellino chiede la stessa cifra, ma anche a livello simbolico potrebbe accotentarsi di 40-45. Ovvero quanto la Juventus ha valutato Kulusevski. Una cifra comunque ancora lontana dalla valutazione di Marotta, ovvero 35 compresi i bonus. Schermaglie, anche perché pesa la volontà del ragazzo di restare in Italia. E con i bianconeri defilati resta solo l’opzione Inter.