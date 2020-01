Tonali, Inter defilata: ecco i motivi. E il Brescia alza il prezzo: asta a 5 – SI

Tonali in estate lascerà il Brescia, ma potrebbe non essere l’Inter la sua prossima destinazione. Il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia racconta l’evoluzione della situazione sia in termini economici sia di acquirenti

TALENTO CONTESO – Dopo i possibili nomi in entrata (vedi articolo), Alfredo Pedullà elimina un papabile acquisto dalla lista nerazzurra: «Su Sandro Tonali oggi è rimasta solo la Juventus in Italia. L’Inter si è defilata, evidentemente ha altri obiettivi e programmi. Intanto la valutazione di Tonali per il Brescia è salita fino a 50 milioni di euro, prezzo che qualcuno in estate pagherà. Pure il Milan si è ritirato dall’asta. Tonali piace molto a Jurgen Klopp per il Liverpool, ma anche ai due Manchester, City e United. Il centrocampista classe 2000 piace molto pure a Leonardo, ma il Paris Saint-Germain non ha affondato il colpo».