Tonali, l’Inter ha altre priorità: due i nomi. Ecco l’offerta del Milan – Sky

Sandro Tonali

Tonali si allontana sempre più dall’Inter, come abbiamo segnalato nel pomeriggio (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano fornisce i dettagli dell’offerta del Milan, al momento non ancora accettata dal Brescia, e fa i nomi dei due giocatori che i nerazzurri “preferiscono”.

SU ALTRI PROFILI – Sandro Tonali è ora molto più vicino al Milan che all’Inter. Per il centrocampista classe 2000 del Brescia i nerazzurri hanno mollato la presa, dopo un accordo con il giocatore trovato durante i mesi di lockdown. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter parla di una trattativa in stato avanzato con i rossoneri. L’offerta presentata dal Milan al Brescia è di dieci milioni per il prestito oneroso, più altri venti milioni per il diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita. Si attende la risposta del presidente Massimo Cellino, che negli scorsi giorni ha spinto per una vendita rapida di Tonali. L’Inter, sempre secondo Romano, ha deciso di considerare altri profili per il suo centrocampo. Arturo Vidal del Barcellona resta la priorità, con anche Tanguy Ndombele del Tottenham in lista. Per Tonali, quindi, le porte dell’Inter si stanno ormai chiudendo e il Milan si avvicina.