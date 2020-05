Tonali in rampa di lancio: trasferimento in una...

Tonali in rampa di lancio: trasferimento in una big per crescere – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la crescita esponenziale di Sandro Tonali del Brescia, al primo anno di Serie A. Il centrocampista, classe 2000, piace a Inter e Juventus in Italia, ma ha molte pretendenti anche nel resto d’Europa. Un trasferimento estivo potrebbe consentirgli di misurarsi su palcoscenici internazionali

SALTO DI QUALITÀ – Sandro Tonali è destinato a prendersi la ribalta nei prossimi mesi. Il talento del Brescia ha addosso gli occhi di moltissime big europee. In Italia ci sono Inter e Juventus pronte a sfidarsi a colpi di milioni di euro. Ma il futuro del classe 2000 sembra già segnato: il Brescia lo venderà al miglior acquirente, monetizzando una cessione fragorosa in termini economici. Dopo neanche un anno di Serie A, il giovane regista ha bisogno di elevare la qualità del suo gioco, misurandosi su palcoscenici internazionali.

INTRIGO – La destinazione, però, è roba da bookmakers. Intorno al suo cartellino rischia di scatenarsi una vera e propria asta. Forbes l’ha inserito tra le 100 eccellenze under 30 del nostro paese (unico calciatore). È quotato a 100 come possibile Pallone d’Oro entro il 2023. Il CT azzurro, Roberto Mancini, sembrava pronto a portarselo all’Europeo: su quel carro ci salirà lo stesso, ma tra un anno. Nel frattempo c’è da sciogliere il dubbio sul mercato. Molto dipenderà, oltre che dall’offerta economica, anche dal contesto in cui Tonali andrà ad inserirsi. L’Inter cerca un vice Marcelo Brozovic, in grado di raccogliere l’eredità del croato tra qualche anno. Ma Tonali potrebbe adattarsi anche come mezzala. Le esigenze di campo potrebbero spingere i nerazzurri a fare follie. Giuseppe Marotta tiene allacciati i contatti col Brescia: il futuro è a portata di mano, porta i capelli lunghi e sembra muoversi come Andrea Pirlo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Gian Paolo Laffranchi