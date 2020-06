Tonali, il prezzo Ã¨ alto: l’Inter studia offerta alla Barella – TS

Tonali, il prezzo è alto: l’Inter studia offerta alla Barella – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter per arrivare a Tonali cerca un’offerta articolata. L’idea è ricalcare l’operazione Barella.

PREZZO ALTO – La base di partenza sono 50 milioni. Difficile nonostante i tempi che Cellino cali la sua valutazione del gioellino Tonali. Improbabile che le due pretendenti principali, Inter e Juventus, possano mettere sul piatto un assegno simile. Si ricorrerà dunque a formule “fantasiose”. Campo in cui l’Inter ha già dato prova di sapersi muovere. Uno dei motivi per cui i nerazzurri sono in leggero vantaggio.

COME BARELLA – Un anno fa in particolare, per prendere Barella. Per abbattere il muro eretto dal Cagliari Marotta e Ausilio convinsero Giulini con una proposta articolata, la cui cifra finale però soddisfava il presidente rossoblù: 50 milioni, bonus più bonus meno. Guarda caso la cifra che chiede oggi Cellino per Tonali. L’offerta venne divisa in 12 milioni per il prestito, 25 di riscatto obbligatorio più 13 di bonus, di cui 8 facilmente raggiungibili e 5 meno. Probabile che Cellino si veda recapitare una proposta simile, anche se Marotta vorrebbe inserire almeno una contropartita.