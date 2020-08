Tonali, il Milan insidia l’Inter. Nerazzurri in stand-by: le ultime – Sky

Sandro Tonali

Sandro Tonali è al centro di un derby di mercato tra Inter e Milan. I rossoneri hanno insidiato la squadra di Antonio Conte che rimane in stand-by. Le ultime da Peppe Di Stefano in collegamento su “Sky Sport 24”

PARTENZA – Sandro Tonali è più vicino al Milan. L’Inter, al momento, rimane in stand-by: «Sandro Tonali potrebbe approdare al Milan durante la prossima settimana. La trattativa è impostata con il Brescia, ma non è semplice. I rossoneri hanno insidiato l’Inter in un momento di stand-by. Ma questo non è detto che l’operazione possa andare bene, ci proverà in questi giorni. La formula studiata è quella del prestito con diritto di riscatto, ma non è detto che Cellino accetti la formula. Saranno giornate calde».