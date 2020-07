Tonali, il Brescia spara alto: 50 milioni! Ecco l’idea dell’Inter – Sky

Tonali è un obiettivo di mercato dell’Inter per il centrocampo. Negli studi di “Sky Sport 24”, il giornalista Luca Marchetti fa il punto della situazione sullo stato della trattativa con il Brescia

RICHIESTA FOLLE DEL BRESCIA – Così Luca Marchetti: «Su Sandro Tonali non c’è solo l’Inter, che in questo momento è in vantaggio. Ci sono altre squadre, tra cui la Juventus. Anche all’estero, anche se il ragazzo in questo momento predilige uno step intermedio. Il problema qui non è la volontà del giocatore, quanto quella di Massimo Cellino. Per il momento parte da 50 milioni di euro e vorrebbe scatenare un effetto asta. Quindi nessuno si muove, nessuno fa la prima mossa. Detto questo l’Inter deve cominciare anche a cedere per far spazio a Tonali. Perché se compri uno come Tonali a 30 milioni più bonus come vorrebbe, formula alla Nicolò Barella o alla Stefano Sensi, e poi è il sesto centrocampista fai un grande investimento per il futuro ma poi deve renderti anche qualcosa nel presente».