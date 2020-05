Tonali identikit per l’Inter: c’Ã¨ gradimento reciproco – Sky

Tonali identikit per l’Inter: c’è gradimento reciproco –...

Tonali identikit per l’Inter: c’è gradimento reciproco – Sky

Sandro Tonali è un grande obiettivo di mercato per l’Inter. Il giocatore piace ai nerazzurri e il gradimento sarebbe reciproco. Marotta e Ausilio si concentrano anche su Chiesa per continuare il progetto di un’Inter sempre più italiana. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

COLPO ITALIANO – Gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi: «Sandro Tonali ha tutto per essere un giocatore dell’Inter del futuro. Ora è presto per parlare di mercato, ci sono altre priorità, ma al momento la società sta sondando le varie piste e ha notato che Tonali ha tante caratteristiche buone. E’ giovane, italiano, forte, c’è gradimento reciproco e ci sono buoni rapporti col Brescia. Ci sono gli elementi per l’affare. Anche Chiesa piace tanto, ci sono vari identikit italiani a conferma di quanto iniziato l’anno scorso con Barella e Sensi. Va costruita un’identità forte e precisa e italiana. Quello che è certo è che Tonali piace e che a Tonali piace l’Inter».