Tonali, futuro tra Inter e Juventus: i nerazzurri si sentono in vantaggio – TS

L’Inter secondo quanto riportato da “TuttoSport” si sente in pole position per quanto riguarda Sandro Tonali, talento italiano del Brescia che interessa ai nerazzurri ma anche alla Juventus.

FUTURO TONALI – L’Inter ha ben due motivi, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, per sentirsi in vantaggio ed evitare che il talento del Brescia scelga la strada bianconera così come fatto da Dejan Kulusevski: il primo riguarda la cessione di Mauro Icardi. Il secondo motivo ha ragioni tattiche: Kulusevski riteneva di essere difficilmente collocabile nel 3-5-2 di Antonio Conte, mentre Tonali potrebbe giocare un po’ ovunque. Sandro Tonali vuole restare in Italia, e avrebbe già detto sì ad entrambe le squadre, con Milan e Barcellona fuori dalla corsa. Il presidente Massimo Cellino punta ai 50 milioni, mentre Beppe Marotta lo valuta trentacinque, ma con i bonus può salire a quarantacinque.

Fonte: Tuttosport