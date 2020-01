Tonali e sfida Inter-Juventus, occhio al PSG: osservatori a Brescia-Milan

Tonali ha sputato un’ottima partita in Brescia-Milan, nonostante la sconfitta dei padroni di casa. Il centrocampista è da tempo seguito da Inter e Juventus, pronte a fronteggiarsi in estate per acquistarlo. Occhio, però, alla forte concorrenza del PSG: di seguito le ultime novità, riportate da “Sportitalia”

CORSA A TRE – Molto probabilmente in estate sarà nuova sfida sul mercato tra Inter e Juventus per Sandro Tonali (anche se i bianconeri tentano la prenotazione a gennaio). Le due big italiane dovranno fare molta attenzione alla concorrenza del PSG. Gli osservatori dei francesi erano presenti ieri al “Rigamonti” per visionare da vicino la prestazione del regista. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.