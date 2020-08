Tonali, possibile duello Inter-Milan. Rossoneri determinati – SM

L’Inter, impegnata al momento nella corsa all’Europa League, pensa anche al mercato. Sandro Tonali, talento del Brescia, è uno degli obiettivi per il centrocampo. Sul calciatore, però, c’è anche il Milan. Potrebbe accendersi, quindi, un derby di mercato. Le ultime da “SportMediaset”

DUELLO – Sandro Tonali è uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano. Tanto da aver attirato gli interessi di numerosi club italiani. Tra questi c’è l’Inter, da sempre interessata al talento di proprietà del Brescia. Secondo quanto riferito da “SportMediaset” però, il Milan sarebbe tornato alla carica per Tonali. L’Inter, che ha l’accordo con il giocatore, visti gli impegni in Europa League tarda a chiudere la trattativa con il Brescia. Ecco perché, la squadra rossonera, sta provando l’inserimento. Cellino rimane fermo sulla sua valutazione: per il talento la richiesta è di 35 milioni. A due settimane dal raduno, i rossoneri, cercano un rinforzo a centrocampo. Il derby di mercato è dietro l’angolo.