Tonali, dossier PSG in salita: Inter ha pronta l’offerta per il Brescia – L10S

Tonali, dossier PSG in salita: Inter ha pronta l'offerta per il Brescia

A Sandro Tonali avrebbe pensato anche il PSG di Leonardo, ma il centrocampista del Brescia non sarebbe destinato ai parigini ma all’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, Sandro Tonali sarebbe stato anche nel mirino del PSG. Leonardo sarebbe stato sulle tracce del centrocampista del Brescia ma quest’ultimo non dovrebbe arrivare all’ombra della Tour Eiffel. Niente da fare nemmeno per la Juventus, in quanto – sostiene il portale francese – il talento delle Rondinelle sarebbe “in viaggio” verso il club nerazzurro. Infatti Beppe Marotta avrebbe già pensato all’offerta da presentare a Massimo Cellino per aggiudicarsi il gioiellino. Stiamo parlando – come sottolinea il “Corriere dello Sport” – di una formula “alla Barella“, cioè di un prestito di uno o due anni con obbligo di riscatto e bonus per arrivare ai 50 milioni di euro richiesti dal patron della società bresciana.