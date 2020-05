Tonali, Cellino fissa il prezzo e non è trattabile! Inter pronta: le ultime – SM

Condividi questo articolo

Tonali è uno dei grandi obiettivi dell’Inter nella prossima finestra di calciomercato (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “sportmediaset.it”, il presidente del Brescia, Cellino, ha fissato il prezzo e non è trattabile. Il club nerazzurro è pronto a parlarne, ma le variabili non mancano

IRREMOVIBILE – Sandro Tonali è il grande obiettivo dell’Inter, che nella prossima finestra di calciomercato cercherà di rinforzare soprattutto il centrocampo. Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha fissato un prezzo che non ritiene trattabile: 50 milioni di euro. Inizialmente si parlava di 35 milioni, ma la richiesta ora è cambiata. L’Inter non appare spaventata dalla cifra ed è pronta a discuterne: l’idea è quella di inserire delle contropartite tecniche. Il nome è quello di Sebastiano Esposito, ma difficilmente i nerazzurri se ne priverebbero definitivamente, dunque la via è quella del prestito.

VARIABILE – Se da una parte Cellino fissa un prezzo non trattabile, dall’altra l’Inter sa di poter contare su una variabile. Il Brescia, infatti, lotta per la salvezza. Se questa dovesse arrivare, la cifra richiesta dalle ‘Rondinelle’ rimarrebbe ovviamente invariata ma se dovesse essere retrocessione lo scenario potrebbe cambiare radicalmente. In quel caso l’Inter avrebbe qualche freccia in più al suo arco, che comunque in ogni caso appare ben munito.

Fonte: sportmediaset.it