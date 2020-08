Tonali apre al Milan dopo l’OK all’Inter, che ora ha altre priorità: i nomi – Sky

Sandro Tonali

Tonali è l’argomento del momento, almeno in Italia. Il derby di mercato tra Inter e Milan dovrebbe sbloccarsi a breve. Romano – giornalista di “Sky Sport” – a “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24 fa il punto sulla situazione e spiega quali sono le attuali priorità nerazzurre

DERBY A CENTROCAMPO – Più che una trattativa è diventato un tormentone, Fabrizio Romano ricorda qual è lo stato attuale: «Attenzione al Milan, che è la squadra più forte e convinta su Sandro Tonali. Trattativa che va avanti da mesi. L’Inter ha l’OK del giocatore da marzo-aprile, ma senza aver mai affondato il colpo con il Brescia di Massimo Cellino. Frenata dell’Inter, così il Milan si è inserito con grande convinzione. Il Milan ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto che il Brescia non ha ancora accettato perché vuole qualcosa in più. C’è l’apertura del giocatore, in attesa di capire cosa farà l’Inter, che per il momento ha altre priorità».

ESPERIENZA PER CONTE – E le priorità citate da Romano sono calciatori di esperienza: «Solo questione di tempo per Aleksandar Kolarov. La Roma chiede 2 milioni di euro, l’Inter ne offre 1. Manca pochissimo. C’è da giorni l’accordo tra l’Inter e il giocatore, che ha cambiato agente proprio per cambiare squadra, come detto alla Roma. Lo vuole fortemente Antonio Conte per la sua esperienza. Questa è la linea dell’Inter, in cui c’è anche Arturo Vidal. Per il cileno serve più pazienza rispetto a Kolarov, perché l’Inter lo vuole prendere a parametro zero come fatto con Alexis Sanchez. L’agente dei due cileni è lo stesso. Si punta alla risoluzione con il Barcellona. Tra qualche giorno l’operazione potrebbe sbloccarsi, l’Inter è fiduciosa».