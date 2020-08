Tonali, accordo Inter e Brescia. Cellino aspetta mossa della Juventus – SM

Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, sembra ormai tutto fatto tra Inter e Brescia per quanto riguarda il trasferimento di Sandro Tonali. Mancano ancora le firme ufficiali però, con Massimo Cellino che aspetta un eventuale rilancio da parte della concorrenza, ovvero Milan e Juventus.

ACCORDO TROVATO – Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento di Sandro Tonali, centrocampista su cui l’Inter da tempo ha deciso di puntare. Tra i nerazzurri e il Brescia di Massimo Cellino l’accordo è infatti già stato trovato, sulla base di 10 milioni di prestito oneroso più obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro e diversi bonus. Anche l’accordo tra il club nerazzurro e il giocatore è già stato trovato, con il centrocampista che andrà a guadagnare 2 milioni la prima stagione, fino ad arrivare a 3 all’ultimo anno del suo contratto quinquennale.

RILANCIO – La trattativa, però, sembra non essere ancora ufficialmente chiusa. Il Brescia aspetta infatti una possibile mossa della Juventus, interessata al giocatore dopo l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina. Il Milan sembra invece ormai essere tagliato fuori dai giochi, impossibilitato a raggiungere la cifra proposta dall’Inter. Al momento i nerazzurri restano in vantaggio su Tonali e Beppe Marotta non sembra temere le concorrenti.

