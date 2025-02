Tomas Perez, niente Inter! Il Porto trova l’accordo col Newell’s

Tomas Perez è stato uno dei nomi trattati dall’Inter a inizio mercato, anche se poi l’affare è saltato per un mancato accorto con il Newell’s Old Boys. Accordo che secondo quanto riportato da Fabrizio Romano è stato trovato con il Porto.

ACCORDO CON UN ALTRO CLUB – Tomas Perez, a lungo seguito dall’Inter negli ultimi mesi anche dopo una lunga trattativa, sarà presto un giocatore del Porto. Il club portoghese ha infatti trovato l’accordo definitivo con il Newell’s Old Boys per un valore di circa 4 milioni totali per il calciatore 19enne. I nerazzurri avevano manifestato un forte interesse per Perez, valutandolo come un possibile rinforzo per il futuro, ma non sono riusciti a concretizzare l’affare. Il Porto, invece, ha accelerato i contatti con il club argentino nelle ultime settimane e ha chiuso l’operazione, assicurandosi un centrocampista di prospettiva che ha già dimostrato qualità importanti nel calcio sudamericano.