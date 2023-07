Toloi per la difesa ‘Made in Italy’ dell’Inter, ma pista complicata – TS

Rafael Toloi è il nome più caldo come difensore per l’Inter, un colpo necessario a coprire numericamente le partenze di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio. Secondo Tuttosport andrebbe anche nella direzione di ‘italianizzazione’ della rosa da parte dei nerazzurri, anche se si tratta di una pista complicata.

DIFESA MADE IN ITALY – Con Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, tre quinti dell’attuale difesa nerazzurra (che vede anche la presenza del tedesco Yann Bisseck e dell’olandese Stefan de Vrij) è italiana. In questo senso la colonia azzurra potrebbe ampliarsi, nel caso in cui l’Inter riuscisse ad arrivare a Rafael Toloi. Il capitano dell’Atalanta è l’obiettivo principale per rinforzare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi, anche se – come ribadisce Tuttosport – non sarà facile strapparlo ai bergamaschi.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini