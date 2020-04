Tolisso nella lista dell’Inter, gradito a Conte! PrioritÃ  Perisic-Bayern Monaco

Tolisso nella lista dell’Inter, gradito a Conte! Priorità Perisic-Bayern Monaco

Tolisso è un profilo accostato all’Inter nell’ambito dell’affare Perisic con il Bayern Monaco. Come spiega l’esperto di mercato Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, il centrocampista francese piace a Conte. La priorità del club nerazzurro, però, è incassare dall’esercizio del diritto di riscatto del croato

OPERAZIONI SLEGATE – “Corentin Tolisso è sulla lista dell’Inter. Un centrocampista internazionale, vincente, campione del Mondo con la Francia e leader al Bayern Monaco dove negli ultimi mesi non è stato sempre titolare. Ecco l’occasione: tra Vidal, Tonali, Locatelli e le diverse opportunità che il club sta sondando per migliorare il centrocampo della stagione 2020/2021, Tolisso è un giocatore molto gradito anche a Conte come tipologia di caratteristiche. E la considerazione rimane valida pure dopo la necessità di operarsi alla caviglia, uno step obbligato che terrà fuori il francese quasi due mesi complessivi. Questo non cambia le carte in tavola per l’Inter, considerando che la prossima stagione non partirà con tempi rapidi, tutt’altro. Tolisso è un discorso valutato a parte rispetto al riscatto di Ivan Perisic su cui il Bayern Monaco dà segnali positivi, aspettando la scelta finale. L’Inter è convinta di riuscire a far cassa con la permanenza del croato in Bundesliga e solo successivamente si siederebbe al tavolo per l’operazione Tolisso, non sarà il problema alla caviglia a modificare le idee del club ma diventerà fondamentale capire la valutazione finale che il Bayern potrà fare solo più avanti. Intanto, priorità alla cessione di Perisic”.

