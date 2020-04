Tolisso e due pallini: l’Inter alza l’asticella sul mercato estivo – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sui nomi in entrata del mercato dell’Inter. Corentin Tolisso è un profilo che piace, poi ci sono i soliti pallini di Conte, che in estate potrebbe sfruttare una potenza economica importante

PROFILO IDEALE – L’asse Milano-Monaco rischia di diventare caldissimo nei prossimi mesi. Non solo per Ivan Perisic, prossimo al riscatto da parte del Bayern (e con lui, anche qualcun altro), ma anche per quel che riguarda Corentin Tolisso, centrocampista classe 1994 in uscita proprio dai bavaresi. Per l’Inter è molto più di un’idea. L’età lo fa preferire ad Arturo Vidal (che resta una soluzione da monitorare ma a margine dell’affare Lautaro Martinez). Per forza fisica ed esperienza internazionale, Tolisso è l’identikit perfetto di ciò che l’Inter cerca per rinforzare la rosa.

ARIA NUOVA – Rifondazione necessaria sugli esterni: Emerson Palmieri è l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra, poi, sempre dal Chelsea, occhio a Marcos Alonso. Due pallini di Antonio Conte, ma ovviamente ne arriverà soltanto uno, proprio come Olivier Giroud, che resta la soluzione perfetta per il ruolo di vice Romelu Lukaku. L’intesa c’era già a gennaio: una promessa che sa tanto di matrimonio.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo