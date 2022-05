Tolisso, decisione presa: addio a zero dal Bayern Monaco! Inter (ri)pensaci

Tolisso ha comunicato al Bayern Monaco di non voler rinnovare il proprio contratto. Le parti dunque si separeranno il prossimo 30 giugno. Opportunità di mercato a zero per tante squadre. L’Inter lo ha cercato più volte

OPPORTUNITÀ − Il matrimonio tra Correntin Tolisso e il Bayern Monaco sta per concludersi. Il giocatore e il club non continueranno insieme con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 che non sarà rinnovato. A comunicarlo, tramite un tweet, l’esperto di mercato Sky Sport Fabrizio Romano. Dunque, il giocatore potrà essere acquistato a parametro zero da qualunque club. Può essere anche un’opportunità per l’Inter, che già lo ha cercato più volte durante le campagne di mercato scorse. Il suo ingaggio è pari a 7 milioni di euro ma il club nerazzurro potrebbe essere agevolato dal decreto crescita per i giocatori stranieri non residenti in Italia da 2 anni. Sarebbe un ottimo rinforzo per aumentare ancor di più il tasso tecnico del centrocampo di Simone Inzaghi. Oppure un profilo in caso di qualche sacrificio (Barella?).