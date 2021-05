Tinti: «Inzaghi all’Inter? No, qui per parlare dei miei calciatori! Bastoni…»

Tinti – agente tra gli altri di Bastoni -, intervistato all’uscita dalla sede dell’Inter come ripreso da ‘Sportitalia’, taglia corto sul nome di Inzaghi per la panchina dell’Inter. I dialoghi sono limitati ai calciatori

RINNOVI IN VISTA – Dopo aver lasciato la sede dell’Inter (vedi articolo), il procuratore sportivo Tullio Tinti non si è potuto sottrarre alle domande dei cronisti. Negata l’ipotesi Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, visto che ne cura gli interessi: «No, ma che Simone! Sono venuto per i miei calciatori. Abbiamo parlato dell’allenatore? No. Di Alessandro Bastoni? Stiamo lavorando per il suo rinnovo». Queste le parole dell’agente Tinti, che si limita a confermare l’avanzamento nelle trattative per Bastoni, senza rispondere sul futuro di Andrea Ranocchia (in scadenza) e Matteo Darmian, altri due nerazzurri sotto la sua procura.