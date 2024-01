Tiago Djalò, altro derby Inter-Juventus! Due scenari possibili − Sky

Tiago Djalò conteso da Inter e Juventus, che oltre a darsele di santa ragione in campo, si stanno dando battaglia anche sul mercato.

DUELLO − Non solo lo scudetto, ma tra Inter e Juventus c’è un nuovo obiettivo in comune: Tiago Djalò. Il difensore portoghese, attualmente in forza al Lille, piace tanto ad entrambe le squadre. L’Inter è da tempo sul ragazzo, tanto da aver trovato già un accordo per prenderlo a parametro zero in estate, quando Djalò concluderà il suo legame col club transalpino. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, la Juventus sta provando il sorpasso per prenderlo subito. L’ultima parola spetta anche al giocatore.