Thuram, Virkus: «Abbiamo mollato! Andrà in club più grandi». Inter in lista

Thuram è uno dei grandi sogni di mercato dell’Inter che a giugno potrebbe prenderlo a parametro zero seppur con una concorrenza foltissima visto il valore dell’attaccante. Intanto Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach, intervenuto ai microfoni da Sport1, rivela il futuro del francese

FUTURO DELINEATO – Marcus Thuram a giugno sarà uno dei parametri zero più ambiti del calciomercato estivo. L’attaccante francese figlio d’arte lascerà il Borussia Moenchengladbach e ad affermarlo è il direttore sportivo del club tedesco, Roland Virkus: «Con Thuram abbiamo mollato. Dobbiamo accettarlo quando si tratta di club ancora più grandi, dove potrebbe andare Marcus. Il fatto che i giocatori ci lasceranno gratis non è una situazione positiva e non posso addolcirla». L’Inter è tra le estimatrici di Thuram e questa è una notizia che certamente farà piacere.