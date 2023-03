Thuram via a parametro zero, Bayern Monaco e Chelsea si tirano fuori! – Sky

Marcus Thuram è pronto lasciare il Borussia Monchengladbach a zero al termine di questa stagione. L’Inter resta sempre vigile, ma secondo quanto riportato da Sky Deutschland Bayern Monaco e Chelsea si tirano fuori dalla corsa per l’attaccante francese.

FUORI – La stagione entra nel vivo con le partite importanti tra campionato e coppe, ma l’Inter resta sempre vigile in ambito internazionale. A distanza di mesi dal Mondiale, la dirigenza nerazzurra ha continuato a seguire le vicende legate a Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Al termine della stagione il francese lascerà il club a parametro zero, ma l’importante novità secondo i colleghi tedeschi riguarda i due club che su tutti erano interessati al giocatore, vale a dire Bayern Monaco e Chelsea. Secondo il giornalista Florian Plettenberg, i due top club non sono più interessati all’attaccante.

Fonte: Sky Sport Deutschland – Florian Plettenberg