Thuram torna in orbita Inter: valutazione cambiata da un anno fa – TS

Non solo Scamacca (vedi articolo), l’Inter pensa anche a Thuram per rinforzare il proprio attacco che al momento appare inceppato. Tuttosport rimette il giocatore del Borussia Monchengladbach fra i nomi valutati dalla dirigenza.

CAVALLO DI RITORNO – Fino al 21 agosto Marcus Thuram sembrava in procinto di trasferirsi all’Inter. Poi un infortunio contro il Bayer Leverkusen, rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, lo ha tenuto fuori oltre due mesi e i nerazzurri hanno virato su Joaquin Correa. Stagione fin qui non esaltante per il figlio d’arte, come quella del Borussia Monchengladbach: diciotto presenze complessive e appena un gol, sabato scorso al Wolfsburg. Nonostante ciò, però, Thuram resta un pallino di Piero Ausilio. Per Tuttosport l’Inter continua a pensarci e nella prossima stagione servirebbe una punta in grado di attaccare gli spazi come lui. La clausola da quarantacinque milioni di euro è da scartare, ora si parla di altre cifre. Il Borussia Monchengladbach un anno fa chiedeva trenta milioni, l’Inter si era spinta fino a venti più ulteriori cinque di bonus. Adesso, però, complici le difficoltà di Thuram, i tedeschi non metteranno il veto a una cessione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

