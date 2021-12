Thuram torna in auge: prima opzione in caso di addio di Sanchez – TS

Thuram questa estate è stato vicino all’Inter prima del suo infortunio e, dunque, dell’arrivo di Joaquin Correa. Secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina, il suo nome è in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra in caso di addio di Alexis Sanchez.

PRIMA OPZIONE – Marcus Thuram è la prima opzione in caso di addio di Alexis Sanchez a gennaio. La permanenza a Milano per il cileno non è così sicura, ma d’altro canto, però, non sarà facile trovare una società disposta ad assicurargli un ingaggio importante. Tornando all’attaccante francese, ricordiamo che prima del suo infortunio, era stato vicino all’Inter. Poi l’affare con il Borussia Monchengladbach è saltato ma il suo agente, Mino Raiola, è pronto a proporre una formula interessante che accontenti sia l’Inter che i teutonici.

ALTRE IPOTESI – Restano vive anche altre opzioni oltre Thuram e sempre in caso di addio di Sanchez, cioè Raspadori e Scamacca, oltre a quelle che portano a Jovic e volendo anche a Caicedo, in uscita dal Genoa. Satriano, invece, andrà a farsi le ossa in prestito da qualche altra parte.

Fonte: TuttoSport – Ssmone Togna