Thuram, quante pretendenti in Italia! Anche il Napoli sulle sue tracce – TS

Marcus Thuram sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Il giocatore francese si libererà a parametro zero dal Borussia Moenchgladbach e in Italia, oltre all’Inter, interessa anche al Napoli di Luciano Spalletti

DESIDERIO – Il Napoli di Luciano Spalletti guarda al futuro. Il Ds Giuntoli ha in mente diversi nomi per rinforzare la squadra. Tra questi figura anche quello di Marcus Thuram, da tempo obiettivo di mercato dell’Inter. Il dirigente degli azzurri valuta il profilo del francese per sostituire Hirving Lozano, che andrà in scadenza il prossimo giugno e probabilmente lascerà Napoli. Nel prossimo mese Giuntoli potrebbe dare la stoccata decisiva.

Fonte: TuttoSport – Raffaele Auriemma