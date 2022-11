Thuram primo obiettivo dell’Inter per l’attacco: Ausilio sempre più stregato – SM

Marcus Thuram secondo quanto riportato da Sportmediaset resta il primo nome nella lista di Piero Ausilio per rinforzare l’attacco dell’Inter. In questa stagione i numeri di francese al Borussia Monchengladbach sono anche migliorati.

PRIMO OBIETTIVO – Marcus Thuram era stato già acquistato dopo la partenza di Romelu Lukaku, ma un infortunio al ginocchio fece virare su Joaquin Correa. Con un contratto in scadenza a giugno, l’attaccante francese piace a Piero Ausilio che vorrebbe portarlo a Milano, soprattutto dopo una stagione ad alti livelli per il figlio d’arte che fin qui ha totalizzato ben 8 gol in 12 partite in Bundesliga.